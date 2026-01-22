eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αξίζει να ενισχυθούν

Δράση στο Δημοτικό Σχολείο Άριος με θέμα «Φροντίζω τον εαυτό μου και το μέλλον μου» υλοποίησε το Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Η δράση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αυτοφροντίδας, προσωπικής υπευθυνότητας και διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι στη ζωή και το μέλλον τους.

Με πρωτοβουλίες σαν αυτές αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης από τη σχολική ηλικία. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και απλή, κατανοητή προσέγγιση, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και αυτοεκτίμησης, στοιχεία καθοριστικά για τη μελλοντική τους πορεία.

Τέτοιες δράσεις -όπως τονίζουν εκπαιδευτικοί- αξίζει όχι μόνο να συνεχιστούν, αλλά και να ενισχυθούν, καθώς επενδύουν έμπρακτα στο μέλλον της νέας γενιάς, χωρίς διακρίσεις.

Παιδεία
