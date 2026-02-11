Αιτήσεις για την Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής για την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Η Ακαδημία θα λειτουργήσει ως Παράρτημα της Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, παρέχοντας εκπαίδευση σε νέους επαγγελματίες στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας.

Η υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο 2026Α ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 2 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας diek.it. minedu.gov.gr, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση και τη σωστή μοριοδότησή τους.

Η νέα καινοτόμος ειδικότητα είναι «Παρασκευαστής Φαρμάκων». Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην Ακαδημία/Παράρτημα Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία, ενώ η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας διασφαλίζει την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους καταρτιζόμενους και αναλαμβάνει την υποχρέωση απορρόφησης τουλάχιστον 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας των μελών της.