eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026 16:15

Αιτήσεις για την Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη

Γράφτηκε από την

Αιτήσεις για την Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη

Premium Strom

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής για την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Η Ακαδημία θα λειτουργήσει ως Παράρτημα της Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, παρέχοντας εκπαίδευση σε νέους επαγγελματίες στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας.

Η υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο 2026Α ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 2 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας diek.it. minedu.gov.gr, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση και τη σωστή μοριοδότησή τους.

Η νέα καινοτόμος ειδικότητα είναι «Παρασκευαστής Φαρμάκων». Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην Ακαδημία/Παράρτημα Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία, ενώ η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας διασφαλίζει την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους καταρτιζόμενους και αναλαμβάνει την υποχρέωση απορρόφησης τουλάχιστον 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας των μελών της.

Κατηγορία Παιδεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις