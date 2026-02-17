Δράσεις καινοτομίας από το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από το σχολείο Queen Marie για job shadowing, με έμφαση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και διαθεματικές δράσεις που ενίσχυσαν τη διαπολιτισμική μάθηση.

Στη συνέχεια, από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2025, εκπαιδευτικοί από το Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi συμμετείχαν σε δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών, με έμφαση στην ευρωπαϊκή ιστορία και τις κοινές αξίες. Παράλληλα, από 3 έως 7 Νοεμβρίου 2025, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάστηκαν με το Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija σε πρόγραμμα που ανέδειξε την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Αυστρία (6–12 Δεκεμβρίου 2025) στο πλαίσιο του προγράμματος «Bridging Cultures, Shaping Futures». Οι μαθητές επισκέφθηκαν το BG/BRG St. Martin, συμμετείχαν σε πολιτισμικές και βιωματικές δράσεις, ξεναγήσεις στη Βιέννη και τοπικές παραγωγικές μονάδες, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ευρωπαϊκή συνείδηση.

Τον μήνα που πέρασε, το σχολείο υποδέχθηκε εκπαιδευτικούς από το Torino για job shadowing, παρακολουθώντας ανθρωπιστικά μαθήματα, ανταλλάσσοντας απόψεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς, και επισκεπτόμενοι τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης.

Οι δράσεις επιβεβαιώνουν τη διεθνοποίηση και τη σύγχρονη, συμπεριληπτική κατεύθυνση του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας.