1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Επιμορφωτική επίσκεψη στο Βερολίνο

Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ KA122, «Ανοίγοντας παράθυρο στην Ευρώπη, χτίζουμε ένα συμπεριληπτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχολείο», και πραγματοποίησε επιμορφωτική επίσκεψη στο Βερολίνο από τις 22 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου, με συμμετοχή των καθηγητριών Ελένης Καψάλα και Ιφιγένειας Κίστη.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσω του σεμιναρίου «Cultural Heritage Education: Berlin as a Case Study» από τον φορέα Europass Teacher Academy και επικεντρώθηκε στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πολιτιστική κληρονομιά, τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστήρια και βιωματικές δραστηριότητες που επικεντρώθηκαν στη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από την ιστορία και την τέχνη της πόλης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εμβληματικά ιστορικά σημεία, όπως το Τείχος του Βερολίνου, η Πύλη του Βρανδεμβούργου, καθώς και στο Νησί των Μουσείων, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν πώς τα ιστορικά αφηγήματα, τα μνημεία και τα έργα τέχνης μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την κατανόηση των κοινωνικών μετασχηματισμών. Σημαντική διάσταση του σεμιναρίου αποτέλεσε επίσης η διερεύνηση τρόπων ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική πράξη μέσα από συμπεριληπτικές και διαθεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν πάνω στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αξιοποιούν τη διαπολιτισμική μάθηση, ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών προελεύσεων και προάγουν αξίες όπως ο σεβασμός, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν ψηφιακά εργαλεία και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή κοινωνικού υπόβαθρου.

Η εμπειρία στο Βερολίνο ανέδειξε τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.Το σχολείο μπορεί να φέρνει κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς και να προωθεί τον σεβασμό και τη συνεργασία.