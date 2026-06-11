Κορινθία: Εντοπίστηκε μεγάλη χασισοφυτεία σε θερμοκήπιο με πάνω από 6.600 δενδρύλλια

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην Κορινθία, έφτασαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τις διαδικασίες επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, με ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των αλβανικών Αρχών, καθώς και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων, διαπιστώθηκε ότι τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 40 και 41 ετών, είχαν συγκροτήσει και διηύθυναν από κοινού την εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Κορινθίας, ενώ σε αυτή εντάσσονταν παράλληλα έτερα μέλη με εκτελεστικά καθήκοντα και συγκεκριμένους ρόλους.

Πιο αναλυτικά:

τα δύο αρχηγικά μέλη έχοντας τον πλήρη έλεγχο, συντονισμό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης, λάμβαναν αποφάσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της καλλιέργειας, την προμήθεια σπόρων κάνναβης, γεωργικών εφοδίων κ.ά, καθώς και την επιλογή και εποπτεία των εργατών,

52χρονος ημεδαπός, αποτελούσε τον διαχειριστή της καλλιέργειας των δενδρυλλίων κάνναβης και αναλάμβανε τον συντονισμό και τη στήριξη των εργατών, καθώς και τη γενικότερη επιτήρηση και λειτουργική υποστήριξη της εγκατάστασης (θερμοκηπίου),

αποτελούσε τον διαχειριστή της καλλιέργειας των δενδρυλλίων κάνναβης και αναλάμβανε τον συντονισμό και τη στήριξη των εργατών, καθώς και τη γενικότερη επιτήρηση και λειτουργική υποστήριξη της εγκατάστασης (θερμοκηπίου), έτερος 52χρονος ημεδαπός, παραχώρησε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, ενώ παρείχε συμβουλές ως προς την καλλιέργεια των φυτών και συμμετείχε στην επιτήρηση και προστασία του χώρου,

47χρονη και 36χρονη παρείχαν λειτουργική και υποστηρικτική συνδρομή για τη γενικότερη λειτουργία της καλλιέργειας (προμήθεια σπόρων, επαφές, κ.ά),

παρείχαν λειτουργική και υποστηρικτική συνδρομή για τη γενικότερη λειτουργία της καλλιέργειας (προμήθεια σπόρων, επαφές, κ.ά), 37χρονος και 35χρονος, είχαν αναλάβει τη συστηματική παρακολούθηση και επίβλεψη της ανάπτυξης των φυτών, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές ενέργειες, ενώ λειτουργούσαν και ως πρόσωπα επιτήρησης και φύλαξης της φυτείας,

είχαν αναλάβει τη συστηματική παρακολούθηση και επίβλεψη της ανάπτυξης των φυτών, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές ενέργειες, ενώ λειτουργούσαν και ως πρόσωπα επιτήρησης και φύλαξης της φυτείας, 45χρονος, κατ’ εντολή των δύο αρχηγικών μελών, είχε εγκαταστήσει καλλιέργεια κάνναβης σε περιοχή της Κορινθίας, όπου διαβίωνε, ενώ προέβαινε σε όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές ενέργειες.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκήπιο, εξωτερικό χώρο και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6.620- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -70- έως -130- εκατοστών,

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -890-γραμμαρίων,

σπόροι κάνναβης,

-4.080- ευρώ,

περίστροφο με -10- φυσίγγια,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-13- κινητά τηλέφωνα και

-4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι, για το περίστροφο και τα φυσίγγια, που βρέθηκαν σε οικία, συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός, ενώ επιπλέον συνελήφθη και μία 30χρονη αλλοδαπή, καθώς διαπιστώθηκε να μην κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, από τους οι -5- έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.