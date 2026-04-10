Γενικό Λύκειο Θουρίας: Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λετονία

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λετονία, από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, πραγματοποίησε το Γενικό Λύκειο Θουρίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «RISE!: Resilience, Inclusion, Sustainability, Empowerment» και κωδικό έργου 2025-1-EL01-KA122-SCH-000319226.

Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από 10 μαθητές και τις συνοδούς εκπαιδευτικούς Μαρία Μπαλάσκα και Μαρία Σταματοπούλου, συμμετείχε σε ένα εντατικό και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων στο Ķekava Secondary School, εστιάζοντας σε κρίσιμους τομείς της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η ημέρα επαγγελματικής παρακολούθησης (Job Shadowing Day), κατά την οποία οι μαθητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες σε πραγματικούς χώρους εργασίας στη Λετονία, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για την αγορά εργασίας και καταρρίπτοντας έμφυλα στερεότυπα.

Παράλληλα, οι μαθητές ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από καινοτόμα εργαστήρια, όπου δημιούργησαν ψηφιακές καμπάνιες για την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η βιωματική μάθηση συνεχίστηκε με εργαστήρια «βιώσιμης κουζίνας» και ψηφιακά παιχνίδια εξερεύνησης (QR Code Challenges), ενώ η επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο της Λετονίας και οι περιηγήσεις στην παλιά πόλη της Ρίγας προσέφεραν στην ομάδα μια βαθιά κατανόηση της ευρωπαϊκής ιστορίας και της σημασίας της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Πέρα από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο,οι μαθητές απόλαυσαν τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και την καθημερινή τριβή με Λετονούς συμμαθητές τους, γεγονός που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και τους βοήθησε να νιώσουν ενεργά μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του σχολείου, το ΓΕΛ Θουρίας συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην εξωστρέφεια και την καινοτομία, με τις επόμενες κινητικότητες των εκπαιδευτικών να προγραμματίζονται για τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία, παραμένοντας προσηλωμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών εμπειριών που ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους μαθητές του.