Ιταλοί μαθητές στο 1ο Δημοτικό Καλαμάτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φιλοξενία 17 μαθητών και 4 εκπαιδευτικών από το ιταλικό σχολείο Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” από το Παλέρμο της Ιταλίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, από τις 27 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA121 και της αδελφοποίησης μεταξύ του ιταλικού σχολείου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Οι Ιταλοί μαθητές συμμετείχαν σε ποικίλες εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, όπως παιδαγωγικά παιχνίδια στη γυμναστική με τον Παναγιώτη Μητρόπουλο, διαδραστικό παιχνίδι αγγλικής ορθογραφίας με την Φαίδρα Χριστοφιλέα, καθώς και δραστηριότητες στον όμιλο υφαντικής «Κόμποι» με υπεύθυνη την Χριστίνα Φλούδα και στον όμιλο παραδοσιακών χορών «Το Μαντιλάκι» με την Γεωργία Κωσταντακοπούλου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην Κεντρική Αγορά και στο Κάστρο, καθώς και δραστηριότητες στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας στο εργαστήριο πληροφορικής με υπεύθυνο τον π. Σωτήριο Μαστέα. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δράση στο Παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας από το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και ενισχύοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών.