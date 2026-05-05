Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 19:08

Μουσικό Φεστιβάλ Ειδικών Σχολείων στην Καλαμάτα

Με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί - Είμαστε όλοι ξεχωριστοί», διοργανώνεται την Πέμπτη, στις 11 π.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, το Μουσικό Φεστιβάλ Ειδικών Σχολείων Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν ζωντανά, με τις χορωδίες τους, μαθητές από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλαμάτας και το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν, μέσω ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, μουσικές δράσεις από ειδικά σχολεία της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής. Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79 & ΤΕ16 των σχολικών μονάδων. Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής, Σπύρου Σπυρόπουλου, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και συμπερίληψης, δίνοντας βήμα σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν και να μοιραστούν το ταλέντο και τη χαρά τους.

 

