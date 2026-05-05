«Παραμύθι χωρίς όνομα» από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέβασαν επί σκηνής το έργο, σε θεατρική διασκευή του Ιάκωβου Καμπανέλλη, βασισμένο στο ομώνυμο έργο της Πηνελόπης Δέλτα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και δημιουργώντας μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

Την επόμενη ημέρα, στις 30 Απριλίου, η ομάδα συμμετείχε στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στο Ξυλόκαστρο, όπου η παράστασή της απέσπασε εξαιρετικά θετικές κριτικές, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα της δουλειάς των μαθητών. Το έργο «Παραμύθι χωρίς όνομα» αποτελεί έναν διαχρονικό ύμνο για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το πρόβλημα της διαδοχής, η φθορά και η αναγέννηση μέσα από την κρίση. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, προβάλλεται η ιδέα ότι η ζωή και η ιστορία προχωρούν σε μια συνεχή ανακυκλωτική πορεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι κανένα από τα πρόσωπα του έργου δεν είναι απόλυτα καλό ή κακό. Αντίθετα, σε πολλά σημεία η εξέλιξη οδηγείται προς το θετικό αποτέλεσμα χάρη στα ανθρώπινα ελαττώματα και όχι αποκλειστικά στα πλεονεκτήματα.

Ιδιαίτερα εύγλωττες ήταν οι τοποθετήσεις των μαθητών, οι οποίοι περιέγραψαν τη σημασία της εμπειρίας και τα συναισθήματα που τους άφησε η συμμετοχή τους στην παράσταση. «Αυτές τις δύο μέρες που παίξαμε την παράσταση, ένιωσα πως οι κόποι και η προσπάθεια του χειμώνα οδήγησαν στην επιτυχία σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε ο Δημήτρης. «Ο σοφός λαός μπορεί να λέει “παν μέτρον άριστον”, αλλά αυτή η παράσταση δεν είχε κανένα μέτρο στη μοναδικότητα και τη σπουδαιότητά της», σημείωσε ο Γιώργος - Μάριος. «Η παράσταση αυτή δίνει στο κοινό ένα σπουδαίο μάθημα: την αλληλεγγύη στις δύσκολες στιγμές, τη δύναμη της πίστης και της προσπάθειας και το γεγονός ότι από τους πιο μικρούς γεννιούνται τα πιο μεγάλα», τόνισε ο Στάθης. «Αυτή είναι μία παράσταση ξεχωριστή, με τα βαθιά της νοήματα αλλά και με τα κωμικά της στοιχεία. Παρουσιάζει τη δύναμη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της συμπαράστασης που αποκτούν οι άνθρωποι, ακόμη και αν είναι λίγοι, όταν συνδέονται με κοινούς στόχους και κοινή δράση», υπογράμμισε η Λυδία. «Είναι απίστευτο πως μία θεατρική ομάδα, αποτελούμενη από 17 εφήβους, κατάφερε να αποδώσει ένα έργο τόσο βαθύ και σημαντικό, με εξαιρετική συνεργασία, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Προσωπικά, είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου, διότι μου δίδαξε πως όσο δύσκολα κι αν φαίνονται τα πράγματα, αν υπάρχει ένα όνειρο, επιμονή και ομαδικότητα, στο τέλος θα βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα», δήλωσε η Διονυσία. Η επιτυχημένη αυτή θεατρική πορεία θα συνεχιστεί, καθώς η παράσταση θα παρουσιαστεί εκ νέου τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό να την απολαύσει. Ο Ομιλος Θεατρικής Αγωγής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά συνεχίζει να εμπνέει και να δημιουργεί, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης και της συνεργασίας μέσα από τη μαθητική δημιουργικότητα.