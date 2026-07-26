Το ΚΚΕ Μεσσηνίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

“Το λουκέτο στα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης» της TEXAN καταρρίπτει με κρότο, τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης, της περιφερειακής αρχής και των δήμων της Πελοποννήσου, που τα εγκαινίασαν και τα παρουσίασαν ως στρατηγική επένδυση, με σκοπό δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος”, σχολιάζει η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, αναφέρει: “Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, το σημερινό ενδιαφέρον της κυβέρνησης και της Ε.Ε. για το αν και κατά πόσο υπήρξαν πρακτικές που ευνόησαν να πάρει το έργο η εν λόγω εταιρία. Αλήθεια, όσοι τώρα ανακαλύπτουν σκάνδαλο, δεν γνώριζαν τις καταγγελίες του ΚΚΕ και των εκλεγμένων της Λαϊκής Συσπείρωσης, από το 2023, για την προκλητική δαπάνη αγοράς, που για κάθε σπιτάκι ξεπερνούσε τα 300.000 ευρώ, όσο δηλαδή μια μεζονέτα;

Οι συμβάσεις για τα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης» υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ, που παρέδωσε μαζί με την ανακύκλωση και εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματίες. Και από αυτήν την εξέλιξη, επαληθεύεται ότι τα σκουπίδια αποτελούν χρυσοφόρα μπίζνα για τα μονοπώλια που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Δεν δίστασαν, σε αυτή τη μπίζνα, να εμπλέξουν μέχρι και μαθητές σε διαγωνισμό συλλογής πλαστικών μπουκαλιών, με τυράκι κάποιο δώρο και με πρόσχημα την καλλιέργεια ενδιαφέροντος για το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα είναι, να μην γίνεται ούτε ανακύκλωση, αφού τα ποσοστά ανακύκλωσης δεν ξεπερνούν το 15%, ενώ η λεγόμενη «ανταποδοτική ανακύκλωση» εξασφαλίζει ψίχουλα για ανθρώπους που παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί και άφθονο χρήμα σε επιχειρηματίες. Το μάρμαρο, το πληρώνει τελικά ο λαός, με τα διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και τα υψηλά δημοτικά τέλη”.

Για τους εργαζόμενους που με το λουκέτο, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά, ζητεί “με ευθύνη κράτους και περιφερειακής αρχής και του ΦΟΔΣΑ, να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, δεν θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους”.

Η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι “αυτήν την πολιτική για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι που υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές διαχρονικά, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, λειτουργώντας ως ντίλερ συμφερόντων. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι το κράτος είναι ταξικό, υπηρετώντας από τη μία τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ την ίδια στιγμή θυσιάζει τα συμφέροντα και δικαιώματα της εργατικής τάξης και του λαού”.

Και καταλήγει: “Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη θέση που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών αποκλειστικά από ενιαίο κρατικό φορέα, με αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικοτεχνικών επιτευγμάτων και προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής σκουπιδιών, την ανακύκλωση στην πηγή (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, την υγειονομική ταφή του αδρανούς υπολείμματος. Με αποκλειστικά κρατική ευθύνη και όχι με μετακύλιση του κόστους στο λαό, μέσα από την πληρωμή δημοτικών τελών. Με εξασφάλιση σταθερής εργασίας με σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους στη διαχείριση των απορριμμάτων”.