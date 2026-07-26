Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε με 208 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου (βίντεο)

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαπίστωσαν, με τη χρήση συσκευής ραντάρ, ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος κινούνταν με 208 χλμ./ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χλμ./ώρα.
Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, ο οδηγός υπερέβη κατά 78 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ