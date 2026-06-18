Μεσσηνία: Μεγάλη συμμετοχή στο «Δες τη Ζωή Με Αλλα Μάτια»

Το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» ήρθε για πρώτη φορά φέτος στη Μεσσηνία. Σε δύο μήνες, 25 σχολικές μονάδες, περισσότεροι από 1.200 μαθητές και 117 εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με μια διαφορετική ματιά για τη ζωή, την αναπηρία και τη συμπερίληψη.

Μέσα από τις επισκέψεις σε σχολεία της Μεσσηνίας, δεκάδες μαθητές και μαθήτριες απέκτησαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ανοιχτά με ανάπηρα άτομα, να εκφράσουν απορίες που συχνά διστάζουν να διατυπώσουν και να γνωρίσουν μια διαφορετική οπτική για τη ζωή, την καθημερινότητα και τη συνύπαρξη. Τις βιωματικές, εκπαιδευτικές ομιλίες, πραγματοποίησε εκ μέρους της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια”, ο τυφλός δικηγόρος και πρόεδρος του φορέα, Βαγγέλης Αυγουλάς. Τα σχολεία που έγιναν επισκέψεις στη Μεσσηνία τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ήταν τα εξής: Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος, Νηπιαγωγείο Θουρίας, Νηπιαγωγείο Άνθειας, Γυμνάσιο Αρφαρών, ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας, 16ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, Λύκειο Πύλου, 2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών, 3ο Δημοτικό Φιλιατρών, 3ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών, Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου, 2ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας, 2ο Δημοτικό Κυπαρισσίας, Δημοτικό Σχολείο Κορώνης, Νηπιαγωγείο Κορώνης, Δημοτικό Σχολείο Χαροκοπίου, Νηπιαγωγείο Χαροκοπίου, Δημοτικό Σχολείο Λογγά, 2ο Νηπιαγωγείο Χώρας, 1ο Δημοτικό Χώρας, 1ο Νηπιαγωγείο Χώρας, 26ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, Δημοτικό Σχολείο Θουρίας.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» βασίζεται σε μια απλή αρχή: τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή. Ανάπηρα άτομα αναλαμβάνουν τον συντονισμό των δράσεων, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και μετατρέπουν κάθε συνάντηση σε έναν ανοιχτό διάλογο που σπάει τα στερεότυπα. Αυτή η προσέγγιση έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες και σε πάνω από 100.000 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα, με σχολεία, δήμους και εκπαιδευτικούς να επισημαίνουν τη σημαντική συμβολή της στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης, στην άρση προκαταλήψεων και στην πρόληψη φαινομένων αποκλεισμού και εκφοβισμού. Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αξίας του προγράμματος έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις δράσεις αναφέρουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθ’ όλη τη διάρκεια, συμμετείχαν ενεργά, εξέφρασαν σκέψεις και προβληματισμούς και συνέχισαν τη συζήτηση ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στα παιδιά. Άλλωστε η κοινωνική αλλαγή μετριέται στις νέες σκέψεις που γεννιούνται, στις στάσεις που μεταβάλλονται και στις μικρές καθημερινές πράξεις που ακολουθούν.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η θερμή ανταπόκριση των σχολικών κοινοτήτων της Μεσσηνίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό η συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου θα συνεχιστεί και κατά τη νέα σχολική χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν δωρεάν στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 210 2627385.