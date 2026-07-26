Βάσεις 2026: Πλατιά χαμόγελα για τους επιτυχόντες - Νέοι φοιτητές και φοιτήτριες μιλούν στην «Ε»

Με χαμόγελα, συγκίνηση και σχέδια για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους υποδέχθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Μεσσηνίας την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τους περισσότερους, η επιτυχία σηματοδοτεί τη δικαίωση μιας απαιτητικής και ψυχοφθόρας χρονιάς, ενώ πλέον στο επίκεντρο βρίσκονται η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, η ξεκούραση και η προετοιμασία για τη νέα καθημερινότητα.

Σε επίπεδο Μεσσηνίας, οι φετινές επιτυχίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν συνολικά σε 715. Όπως δήλωσε στην «Ε» ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Ιωάννης Φραγκής, 635 μαθητές εισήχθησαν μέσω των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και 80 μαθητές μέσω των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα των επιτυχόντων στον νομό.

1ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Έχοντας συγκεντρώσει 18.400 μόρια, η Βασιλική Παρθενίου εξασφάλισε μία θέση στη Νομική Αθηνών, η οποία αποτελούσε την πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό της. Το αποτέλεσμα την ικανοποίησε ιδιαίτερα, καθώς πέτυχε ακριβώς τον στόχο που είχε θέσει. Το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση κατοικίας στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει το υπόλοιπο καλοκαίρι με λιγότερο άγχος και χωρίς εκκρεμότητες.

2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Η Σοφία Νταβέα, με 18.990 μόρια, πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο μετεγγραφής στην Αθήνα. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των βάσεων, ανέφερε ότι αισθάνεται πως οι προσπάθειες και οι κόποι της ανταμείφθηκαν. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω της την αγωνία των αποτελεσμάτων, θέλει να ξεκουραστεί και να απολαύσει στιγμές με τους φίλους της.

4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Η Σοφία Σιφναίου, συγκεντρώνοντας 19.060 μόρια, εξασφάλισε την εισαγωγή της στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναφερόμενη στη χρονιά που προηγήθηκε των Πανελλαδικών, τόνισε ότι διάβασε πολύ περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τους τελευταίους μήνες να χαρακτηρίζονται από έντονο άγχος, το οποίο, όπως είπε, επηρέαζε την καθημερινότητά της. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ένιωσε να φεύγει ένα μεγάλο βάρος, όπως και η αγωνία για το αν η βαθμολογία της θα ήταν αρκετή για να περάσει στη σχολή της πρώτης της επιλογής. Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι, παρότι δεν τη βόλευαν ποτέ τα αυστηρά προγράμματα μελέτης, κατάφερε στη διάρκεια της χρονιάς να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που τη βοήθησε να οργανώσει αποτελεσματικά το διάβασμά της. Παράλληλα, η ενασχόλησή της με τους μαθηματικούς διαγωνισμούς συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της. Όπως ανέφερε, μέσα από αυτούς έμαθε από νωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα και να διαχειρίζεται τις συνθήκες μιας απαιτητικής εξέτασης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία που αποδείχθηκε χρήσιμη και στις Πανελλαδικές. Κλείνοντας, η Σοφία ευχαρίστησε θερμά τους γονείς και τους καθηγητές της για τη διαρκή στήριξη και την εμπιστοσύνη που της έδειξαν, τονίζοντας ότι χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχε καταφέρει να πετύχει τον στόχο της.

Ο Περσέας Δημητρούλιας, με 18.885 μόρια, εισάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συγκεκριμένη σχολή αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή του, μετά την αντίστοιχη της Αθήνας, ωστόσο ο ίδιος υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο τμήμα. Πλέον, το ενδιαφέρον του στρέφεται στην εξεύρεση φοιτητικής κατοικίας στην Πάτρα.

Μουσικό Λύκειο Καλαμάτας

Με 18.450 μόρια, ο Αλέξανδρος Γιαννακέας πέρασε στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η σχολή βρισκόταν στη δεύτερη θέση των προτιμήσεών του και ο ίδιος υποδέχθηκε με ικανοποίηση την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, βλέποντας τη μαθητική του πορεία να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Αναστασία Σωφρονά, με 17.550 μόρια, εισήχθη στη Νομική Κομοτηνής, η οποία συγκαταλεγόταν στις πρώτες επιλογές του μηχανογραφικού της. Το αποτέλεσμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της και πλέον το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση κατοικίας στη νέα πόλη όπου θα ξεκινήσει τις σπουδές της.

1ο ΓΕΛ Μεσσήνης

Ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, με 19.500 μόρια, πέτυχε την εισαγωγή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα υψηλή επίδοση, η οποία του επέτρεψε να κατακτήσει τον ακαδημαϊκό του στόχο άνετα. Καθώς ο αδελφός του βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, το ζήτημα της διαμονής έχει διευθετηθεί και έτσι μπορεί να περάσει πιο ανέμελα το υπόλοιπο καλοκαίρι, πριν από την έναρξη της νέας του πορείας.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με 18.200 μόρια, εισάγεται στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Αναφερόμενος στη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, τη χαρακτήρισε απαιτητική, εξηγώντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί και να συνδυάσει τις υποχρεώσεις του σχολείου με το φροντιστήριο. Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα στην αρχή η διαδικασία ήταν αρκετά ψυχοφθόρα, καθώς προσπαθούσε να ανταποκριθεί στο αυξημένο πρόγραμμα. Με τον αδελφό του να διαμένει ήδη στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την εξεύρεση φοιτητικής κατοικίας και μπορεί πλέον να απολαύσει πιο ξέγνοιαστα το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Με 18.000 μόρια, η Σταυρίνα Ψυχογυιού εξασφάλισε μία θέση στη Νομική Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή της. Όπως ανέφερε, έχασε οριακά τη Νομική Αθηνών, που βρισκόταν στην κορυφή των προτιμήσεών της, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα εξακολουθεί να την αφήνει ευχαριστημένη. Το επόμενο διάστημα θα ασχοληθεί με την αναζήτηση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προετοιμάζοντας σταδιακά τη μετάβασή της στη φοιτητική ζωή.

Ο Φώτης Καλοφωλιάς, με 17.300 μόρια, εισάγεται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πετυχαίνοντας την πρώτη επιλογή του. Ο ίδιος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την έκβαση των βάσεων, ενώ είχε φροντίσει να κινηθεί εγκαίρως και για το θέμα της φοιτητικής κατοικίας. Έχοντας ήδη προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες, μπορεί να περάσει το υπόλοιπο καλοκαίρι χωρίς σημαντικές εκκρεμότητες.

Η Βασιλική Λίγγρη, με 16.500 μόρια, εισάγεται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η σχολή βρισκόταν ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις της, γεγονός που την έκανε να υποδεχθεί με ιδιαίτερη χαρά το αποτέλεσμα. Τώρα θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης, μία διαδικασία που, όπως διαπιστώνει από την πρώτη έρευνα, δεν είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα τα Ιωάννινα, ώστε να εξετάσει από κοντά τις διαθέσιμες επιλογές.

Η Νάσια Κουζή, έχοντας συγκεντρώσει 15.900 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η σχολή αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, γι’ αυτό και η ανακοίνωση των βάσεων την έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη. Καθώς υπάρχει ήδη οικογενειακή κατοικία στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει την πίεση της αναζήτησης στέγης και μπορεί να περιμένει με μεγαλύτερη άνεση την έναρξη του νέου κεφαλαίου της ζωής της.

1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Με 19.180 μόρια, ο Αριστείδης Σπυρόπουλος θα σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρά την εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία του, δεν κατόρθωσε να πετύχει τον αρχικό του στόχο, που ήταν η Ιατρική Αθηνών. Ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο μετεγγραφής, αξιοποιώντας την προσαύξηση 10% που δικαιούται από την ενασχόλησή του με την κολύμβηση και την πανελλήνια νίκη του.

Με 18.275 μόρια, η Ειρήνη Ντάνι εισάγεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σχολή αποτελούσε τη δεύτερη προτίμησή της στο μηχανογραφικό και η ίδια υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα. Πλέον έχει εντείνει την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στον Βόλο, διαπιστώνοντας ότι οι τιμές κινούνται σε πιο λογικά επίπεδα σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η Βίβιαν Κούρου, με 17.600 μόρια, εισάγεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στα Χανιά, μία από τις πρώτες επιλογές της. Η ανακοίνωση των βάσεων την άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένη, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο μετεγγραφής στην Πάτρα. Σε κάθε περίπτωση, περιμένει με ενθουσιασμό την έναρξη της φοιτητικής της διαδρομής.

2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Η Άννα-Μαρία Καμαρινάκη, με 19.120 μόρια, πέρασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πετυχαίνοντας την πρώτη επιλογή της. Η επίτευξη του στόχου της γέμισε με μεγάλη χαρά την ίδια και την οικογένειά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μετσόβιο διαθέτει κάθε χρόνο μόλις πέντε θέσεις για υποψηφίους των ΕΠΑΛ σε πανελλαδικό επίπεδο για την συγκεκριμένη σχολή, με την Άννα-Μαρία να καταλαμβάνει φέτος την τέταρτη.

Με 18.080 μόρια, ο Κωνσταντίνος Ρέντζος εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αν και θα προτιμούσε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, θεωρεί ότι και η Πάτρα αποτελεί μία ιδιαίτερα καλή επιλογή. Το επόμενο διάστημα θα αφοσιωθεί στην αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος ασχολείται με τη φωτογραφία, μία δραστηριότητα που είχε αναγκαστεί να παραμελήσει λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της προετοιμασίας του. Τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τη φωτογράφιση της άγριας φύσης, ενώ παρουσιάζει τη δουλειά του στη σελίδα meowmeowcar_photography στο Instagram.

Ο Μάξιμος Ασημακόπουλος, με 16.810 μόρια, εισάγεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπληρώνοντας τον στόχο του, καθώς επρόκειτο για την πρώτη του επιλογή. Πριν ξεκινήσει τις σπουδές του, επιθυμεί να ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ώστε να κλείσει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο και στη συνέχεια να αφοσιωθεί στη φοιτητική του πορεία.

Γενικό Λύκειο Μελιγαλά

Ο Κωνσταντίνος Παντελόπουλος, με 17.300 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κάνοντας έναν απολογισμό της σχολικής χρονιάς, αναγνώρισε ότι υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, τις οποίες κατάφερε να ξεπεράσει με τη βοήθεια των καθηγητών του και τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων του. Ο ίδιος ακολούθησε ένα ιδιαίτερα αυστηρό πρόγραμμα, καθώς παράλληλα με το διάβασμα προσπαθούσε να διατηρήσει ενεργή την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει κατοικία στη νέα του πόλη, μπορεί πλέον να χαρεί πιο χαλαρά το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Ο Γιάννης Χριστάκης εισάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας συγκεντρώσει 16.050 μόρια. Περιγράφοντας τη χρονιά που πέρασε, ανέφερε ότι απαιτούσε συστηματικό διάβασμα, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα μία ενδιαφέρουσα εμπειρία, με θετικές αλλά και δύσκολες στιγμές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία του σωστού προγραμματισμού, εκτιμώντας ότι χωρίς ένα σταθερό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν υποψήφιο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. «Με την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το απαιτητικό ταξίδι. Πρώτα απ’ όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, που με στήριξαν με αμέριστη αγάπη, υπομονή και πίστη στις δυνατότητές μου. Η παρουσία και η ενθάρρυνσή τους ήταν η μεγαλύτερη δύναμή μου. Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές μου, που με καθοδήγησαν, με δίδαξαν και με βοήθησαν να εξελιχθώ, όχι μόνο ως μαθητής αλλά και ως άνθρωπος. Η πολύτιμη συμβολή τους ήταν καθοριστική. Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους μου, που ήταν δίπλα μου σε κάθε δύσκολη στιγμή, με στήριξαν, με εμψύχωσαν και μοιράστηκαν μαζί μου το άγχος αλλά και τις ελπίδες μου», συμπλήρωσε ο Γιάννης.

Λύκειο Καρδαμύλης

Ο Πέτρος Γεωργιλάς, με 17.325 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο ίδιος έκανε λόγο για δικαίωση των προσπαθειών του, δηλώνοντας απόλυτα ευχαριστημένος από την ανακοίνωση των βάσεων. Είχε, μάλιστα, ξεκινήσει νωρίς την έρευνα για φοιτητική κατοικία και έχει ήδη καταλήξει στην επιλογή του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα.

Λύκειο Αριστομένη

Ο Δημήτρης Στέφανος, με 16.150 μόρια, εισάγεται στη Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του. Υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα και εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στη ζωή του, γνωρίζοντας ότι τον περιμένει μία απαιτητική αλλά και ξεχωριστή πορεία.