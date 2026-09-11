Επίδειξη ΚΑΡΠΑ και Πρώτων Βοηθειών στους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας

Μια ιδιαίτερα σημαντική δράση ενημέρωσης και πρόληψης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας, με επίδειξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), Πρώτων Βοηθειών και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή προς τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρουσίασε στην πράξη βασικές ενέργειες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης έγινε και επίδειξη της σωστής χρήσης απινιδωτή, με αναφορά στα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής.

Οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίστηκαν στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, έχοντας τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τα βήματα που απαιτούνται όταν χρειάζεται άμεση παροχή βοήθειας. Κατά τη διάρκεια της δράσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και ψύχραιμη αντίδραση, αλλά και στη σημασία της σωστής γνώσης βασικών πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο ειδικής αγωγής, όπου η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι σε ένα απρόβλεπτο περιστατικό αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ασφάλειας και φροντίδας των μαθητών.