Διαμαρτυρία για προβλήματα στη Φοιτητική Εστία

Τα σοβαρά προβλήματα με την Φοιτητική Εστία και κυρίως την εκρηκτική κατάσταση στη φοιτητική στέγη, σημείωσαν χθες φοιτητές εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική Κ.Σ στους Φοιτητικούς Συλλόγους Καλαμάτας, συμμετέχοντας στην πανελλαδική μέρα δράσης.

Η Δέσποινα Γέρου εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, η Κατερίνα Θεοδωροπούλου εκλεγμένη στο Δ.Σ. της Σχολής Φιλολογίας και οικότροφη φοιτήτρια και η Βασιλική Στεφανοπούλου μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοτρόφων και της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών σημείωσαν, μεταξύ άλλων:

“Συμμετέχουμε στην πανελλαδική μέρα δράσης των Φοιτητικών Συλλόγων για την εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει στη φοιτητική στέγη. Σήμερα εκφράζουμε την αγωνία εκατοντάδων φοιτητών, φοιτητριών και των οικογενειών μας, που σπουδάζουμε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας, και ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τεράστιο κόστος της φοιτητικής στέγης.

Διεκδικούμε να παρθούν άμεσα μέτρα για: Να ανοίξει τώρα η διαδικασία των αιτήσεων για τις φοιτητικές εστίες για τους πρωτοετείς και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες εισδοχής. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ τον μήνα, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων.Πλαφόν στα ενοίκια. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρική ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους τους φοιτητές. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τον ΦΠΑ. Καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς. Να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση των φοιτητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών. Αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων, των Δήμων, των Περιφερειών και του Δημοσίου για δημιουργία νέων εστιών, χωρίς ενοίκια ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα. Επισκευή και ανακαίνιση των εστιών με κρατική δαπάνη, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών”.