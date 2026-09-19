Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: “Δια ζώσης εκλογές για αιρετούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια”

Δια ζώσης εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στις 7 Νοεμβρίου, ζητεί και η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, όπως όλος ο κλάδος των εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι “η πραγματοποίηση των εκλογών για ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οφείλει να σέβεται τη βούληση του κλάδου, να εκλέγει τους εκπροσώπους του με δια ζώσης διαδικασίες επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή χωρίς να απαξιώνεται η διαδικασία της ζωντανής και δημοκρατικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών”.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της σημειώνει:

Στις 7/11/2026 πρόκειται να διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η εγκύκλιος που κυκλοφόρησε από το ΥΠΑΙΘΑ στις 26/8/2026 και αναφέρεται στα ζητήματα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και στις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών επαναλαμβάνει την εμμονή του να διεξαχθούν οι εκλογές με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζουμε πως από τις εκλογές του 2020, με τις πολιτικές αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τις αυταρχικές επιλογές της τότε υπουργού, κ. Κεραμέως, επιλέχθηκε ο αποκλειστικά ηλεκτρονικός τρόπος ψηφοφορίας με πρόσχημα την πανδημία, αντί να υιοθετηθούν οι προτάσεις του κλάδου για παράταση της θητείας των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και δια ζώσης εκλογές σε κατάλληλο χρόνο.

Ο προσχηματικός χαρακτήρας της επιλογής αυτής φάνηκε όταν το 2022 και χωρίς να υπάρχουν οι υγειονομικοί περιορισμοί, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δεν προχώρησε στη διεξαγωγή των εκλογών όπως ορίζει το Π.Δ. 1/2003.

Απαιτούμε να υπάρξει νέα εγκύκλιος που θα επιτρέπει τη δια ζώσης εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, διαδικασία που προβλέπεται τόσο στο Π.Δ. 1/2003 όσο και στον νόμο 4728/2020”.