Την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με επιστολή του προς τον Δήμο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα μαθητές με κινητικές δυσκολίες να μην μπορούν να μετακινούνται αυτόνομα μεταξύ των ορόφων του σχολείου.

Όπως αναφέρουν οι γονείς, η ενημέρωση που έχουν λάβει από τους αρμοδίους είναι ότι το ανταλλακτικό αναμένεται από το εξωτερικό και ότι εκκρεμεί νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία. Ο Σύλλογος διαμαρτύρεται για τη διάρκεια της αναμονής και θέτει το ερώτημα ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση του ανελκυστήρα.

Στην επιστολή του, ο Σύλλογος τονίζει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και καλεί τον Δήμο Καλαμάτας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην επισκευή ή να εξασφαλίσουν εναλλακτική λύση για τη μετακίνηση των μαθητών.

«Η μόρφωση και η ισότητα των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν σε καμία λίστα αναμονής», καταλήγει η ανακοίνωση.