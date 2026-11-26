Ο Μίσελ, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Χάγης, είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα στις λέξεις. Τις σκηνοθετεί, τις στοιβάζει, τις καπνίζει. Πιστεύει πως η ζωή είναι ένα παιχνίδι, μια μάσκα, μια παράσταση που κάθε βράδυ τελειώνει και κάθε πρωί ξαναρχίζει. Σκηνοθετεί Αισχύλο και Τσέχωφ, ονειρεύεται την Ορέστεια, διαβάζει Σπινόζα, μισεί τα γερμανικά αυτοκίνητα, αγαπάει τα βιβλία, τις γυναίκες, τους φίλους, τον καπνό. Μέχρι που μια ιατρική γνωμάτευση αρκεί για να συνειδητοποιήσει πως ο χρόνος δεν είναι πια αφηρημένη έννοια αλλά αντίπαλος.

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Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου, αλλά μεγάλωσε στον Βύρωνα. Σπούδασε διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και θέατρο στη Σχολή Βεάκη. Εργάστηκε στα περιφερειακά θέατρα και στα θέατρα των Αθηνών, και συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε κινηματογραφικές ταινίες. Για τρία χρόνια είχε εκπομπή λόγου στο ραδιόφωνο και παράλληλα έγραφε στη μηνιαία έκδοση του περιοδικού homme της εφημερίδας Ημερησία. Το 2010 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων του Τα φαινόμενα απατούν (εκδ. Καστανιώτη) και το 2022 το πρώτο μυθιστόρημά του Να θυμηθώ να παραγγείλω (εκδ. Μεταίχμιο).