Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών – τριών, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, καθώς και την ενίσχυση μιας κουλτούρας αποδοχής, αλληλεγγύης και συμπερίληψης.
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026 15:00
Δήμος Καλαμάτας: Κοινή δράση του Κέντρου Κοινότητας με τον Σύλλογο ΑμεΑ και την Ένωση ΤυφλώνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου, ξεκινά την υλοποίηση μιας κοινής δράσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών – τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από βιωματικές δράσεις στις σχολικές μονάδες.
Κατηγορία Δήμοι