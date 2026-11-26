Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου, ξεκινά την υλοποίηση μιας κοινής δράσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών – τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από βιωματικές δράσεις στις σχολικές μονάδες.