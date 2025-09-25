eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 17:07

Μεσσηνία: Κινητοποίηση για φωτιά στο Αριοχώρι

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Κινητοποίηση για φωτιά στο Αριοχώρι

Premium Strom

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αριοχωρίου του Δήμου Καλαμάτας.

Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα καίει έκταση με καλάμια και για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά.

Κατηγορία Περιβάλλον
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις