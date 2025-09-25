Μεσσηνία: Κινητοποίηση για φωτιά στο Αριοχώρι

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αριοχωρίου του Δήμου Καλαμάτας.

Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα καίει έκταση με καλάμια και για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά.