Το γιγάντιο αμφίβιο έντομο λιθόκερος εμφανίστηκε στη Μικρομάνη

Το έντομο που μοιάζει με κατσαρίδα, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οπως ενημερωθήκαμε, κάτοικος το σκότωσε και το φυλάκισε σε κουτί με τσιγάρα.

Ο λιθόκερος είναι ένα γένος της οικογένειας των ημιπτέρων Βελοστοματίδων, γνωστό στην καθομιλουμένη ως γιγάντια ζωύφια του νερού. Εντοπίζονται σε τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές του κόσμου. Η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών βρίσκεται στην Αμερική, με ένα μόνο είδος στην Ευρώπη, δύο στην Αφρική, δύο στην Αυστραλία και τρία στην Ασία. Συναντάται σπάνια στην Ελλάδα, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, τον Βόλο, τη Λάρισα και την Αχαΐα. Περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα αληθινά ζωύφια με είδη ικανά να φτάσουν σε μήκος πάνω από 12 εκατοστόμετρα.

Όπως και άλλα μέλη της οικογένειας των γιγαντιαίων ζωυφίων, τα είδη των λιθόκερων είναι αρπακτικά που εξουδετερώνουν το θήραμα μαχαιρώνοντάς το με το ρύγχος του και εγχύοντας ένα σάλιο που περιλαμβάνει μια σειρά από ένζυμα που διασπούν τις πρωτεΐνες. Έως και 132 συστατικά έχουν βρεθεί στο σάλιο ή το δηλητήριό τους, αρκετά παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στα ζωύφια δολοφόνων. Στη συνέχεια, η προβοσκίδα χρησιμοποιείται για να ρουφήξει το υγρό και ημι-χωνεμένο σωματικό υγρό του θηράματος. Το δήγμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αυτοάμυνα και το δάγκωμα είναι πολύ επώδυνο για τον άνθρωπο, προκαλώντας πρήξιμο και παλμικό πόνο, αλλά συνήθως υποχωρεί μέσα σε περίπου πέντε ώρες το πολύ.