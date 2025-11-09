Βορίζια: Νέες έρευνες στον Ψηλορείτη – Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία (βίντεο)

Εξονυχιστικές είναι οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό των όπλων, μία εβδομάδα μετά το φονικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Μεγάλο «στοίχημα» αναμένεται να είναι το άνοιγμα των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) τη Δευτέρα ενώ παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στο χωριό και θα παραμείνουν για 15 μέρες, προκειμένου η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού.

Παράλληλα, μέσα στο χωριό σε διάσπαρτα σημεία υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης.

Τόσο το καφενείο όσο και τα δύο καταστήματα ψιλικών έχουν ανοίξει, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί κινούνται στα στενά σοκάκια και πραγματοποιούν τις καθημερινές -αγροτικές κυρίως- εργασίες τους. Δεν παρατηρείται ένταση, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.

Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι σήμερα θα πραγματοποιούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο νεκρών στο χωριό, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κανενός μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο.

Ο ιερέας κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του από τον άμβωνα, στη σκιά των όσων έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, κάλεσε τους ενορίτες του να έχουν σύνεση και ηρεμία. “Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης στο μήνυμα του και συμπλήρωσε προς τους χωριανούς: “Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά”.

“Χτενίζουν” τον Ψηλορείτη οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ αναζητά τις τελευταίες ώρες στον Ψηλορείτη 2 μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι κρύφτηκαν στο βουνό της Κρήτης μετά τους πυροβολισμούς.

Η έρευνα που αφορά την αιματηρή συμπλοκή εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: στη συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τα τρία άτομα, ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από τον Σεπτέμβριο προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Αφορμή για την μεταγωγή του γαμπρού στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι «τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες»:

Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας. Η δεύτερη σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα».

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Στην Κρήτη 50 επιπλέον αστυνομικοί

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων.

Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Αναφερόμενη στην κριτική περί καθυστέρησης της αστυνομίας να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση», σημειώνοντας πως «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «αυτό δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους» να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή.

