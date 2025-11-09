Ωρες δημιουργίας στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Πρόκειται για μία ακόμη παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Ποιητικοί Δρόμοι», σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο που φέρει τον τίτλο "Ποιητικές χορογραφίες στο πεντάγραμμο". Στο πλαίσιο αυτό ένας δημιουργός αποκαλύπτει με ποια ψυχονοητικά εργαλεία πλάθει το δημιούργημά του. Στη συνέχεια θα του τεθούν ερωτήσεις όπως: Πώς η ποίηση μεταμορφώνεται σε τραγούδι; Πώς μελοποιείται ο έμμετρος και πως ο ελεύθερος στίχος; Έχει δομή το τραγούδι και ποια είναι; Η δομή είναι συγκεκριμένη για όλα τα τραγούδια; Το αξιακό σύστημα του συνθέτη λειτουργεί κατά τη μεταμόρφωση αυτή; Κάθε απάντηση του συνθέτη θα συνοδεύεται και από παράδειγμα που θα τραγουδήσει ο Γιάννης Θωμόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον συνθέτη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις σχετικές με τη μεταφορά της ποιητικής λέξης στο πεντάγραμμο. Επίσης, θα ζητηθεί από τους ποιητές που θα είναι στο κοινό, όποιοι θελήσουν, να δώσουν μια τετράστιχη στροφή από ένα ποίημά τους για να μελοποιηθεί από τον συνθέτη, επιτόπου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τάσος Καρακατσάνης, συνθέτης, Φωτεινή Νικολαΐδου, εμπνεύστρια της δράσης /φιλόλογος, συγγραφέας, Γιάννης Θωμόπουλος, τραγουδιστής. Συντονίζει η Τόνια Παυλάκου, φιλόλογος, συγγραφέας και πρόεδρος της ΕΜΣ.