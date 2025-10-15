«Καθαρή Μεσσηνία»: Τριήμερο Εθελοντικών Καθαρισμών από τη Save Your Hood

Η Μεσσηνία ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα «καθαρά» της, καθώς η εθελοντική ομάδα Save Your Hood, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρή Μεσσηνία», διοργανώνει ένα τριήμερο ανοιχτών δράσεων καθαρισμού από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου.

Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τα εκπληκτικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, όπου πάνω από 300 εθελοντές συνέλεξαν 30.000 λίτρα απορριμμάτων από τις παραλίες της περιοχής, η φετινή πρωτοβουλία προσδοκά ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, για να συμβάλλει ακόμη πιο ουσιαστικά στην ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Με κεντρικό μήνυμα «Μεσσηνία χωρίς σκουπίδια», το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στους καθαρισμούς. Μέσα από πολλές και διαφορετικές δράσεις στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, δείχνοντας έμπρακτα πως το να κρατάμε τον τόπο μας καθαρό είναι προσωπική υπόθεση όλων. Η Μεσσηνία, με τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και τα εύθραυστα οικοσυστήματά της, όπως η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και καλούμαστε όλοι να δώσουμε ένα "χέρι βοηθείας".

ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης, φιλοξενώντας δεκάδες σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, και λειτουργώντας ως κρίσιμος σταθμός ανεφοδιασμού για τα μεταναστευτικά πουλιά. Δυστυχώς, έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις λόγω ανθρωπογενών πιέσεων, όπως η ρύπανση και το παράνομο κυνήγι. Η προστασία αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τον αφρικανικό χαμαιλέοντα, ένα είδος υπό εξαφάνιση, είναι ζωτικής σημασίας. Οι δράσεις καθαρισμού του Save Your Hood συμβάλλουν άμεσα στην αποκατάσταση και διατήρηση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς. Το τριήμερο περιλαμβάνει τους εξής καθαρισμούς: Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου: Χρυσή Ακτή (Ντιβάρι) στις 3 μ.μ., Σάββατο, 18 Οκτωβρίου: Βοϊδοκοιλία, 11 π.μ., Κυριακή, 19 Οκτωβρίου: Γιάλοβα, 11 π.μ.. «Ελάτε να βάλουμε τα σκουπίδια στη θέση τους» αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών, τονίζοντας πως παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (σακούλες, τσιμπίδες) και σταθμοί υδροδότησης. «Απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας παγούρι, καπέλο, αντηλιακό, σκληρά γάντια εργασίας και, φυσικά, το πιο μεγάλο σας χαμόγελο» προσθέτουν οι διοργανωτές. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την Costa Navarino, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνεργασιών για την προστασία της Μεσσηνιακής φύσης και ομορφιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα saveyourhood.gr. Δηλώστε συμμετοχή πατώντας εδώ.

Σχετικά με το Save Your Hood: Το Save Your Hood είναι μια εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στον καθαρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κινητοποίηση για έναν πιο καθαρό πλανήτη.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία»: Το πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παράκτιας και της υποθαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από αντίστοιχες δράσεις καθαρισμού και συλλογής απορριμμάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.