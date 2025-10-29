Καθαρισμός ιστορικού μονοπατιού στο Ραπτόπουλο

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων καθαρίστηκε το μονοπάτι 4,3 χλμ. που συνδέει το Ραπτόπουλο με την Παλαιά Βρύση (Ασουτένα), μέρος του Messinia Trail και του Peloponnese Trail.

Το ιστορικό μονοπάτι, που ένωνε την Τριφυλία με τη Μεσσήνη και τα γύρω χωριά, αναδεικνύει την ομορφιά της φύσης και προσφέρεται για πεζοπορία, trail running ή εξερεύνηση. Διαθέτει πλούσια βλάστηση, σκιερά τμήματα, αιωνόβια δέντρα και πολλές ποικιλίες μανιταριών. Οι συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Παλαιάς Βρύσης και τους αρμόδιους φορείς, απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται από το Σύλλογο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ τον καθαρισμό ανέλαβε η Κοιν.Σ.Επ. «Νόστος».