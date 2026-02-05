Σοβαρά προβλήματα στην Τριφυλία από την κακοκαιρία - Εκλεισε η εθνική οδός στο Καλό Νερό (βίντεο-φωτογραφίες)

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε διάφορες περιοχές της Τριφυλίας.

Από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.



Προβλήματα και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όπου αυτά εντοπίζονται, ενώ να σημειώσουμε ότι πριν λίγη ώραεστάλη μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Δείτε βίντεο με τα ορμητικά νερά στον Ξηρόκαμπο: