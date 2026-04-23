Προτάσεις για προστασία των ακτών της Μεσσηνίας

Η παράκτια τρωτότητα των ακτών σε προστατευόμενες περιοχές βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών». Η παρουσίαση έγινε στο REX HOTEL. Τη διοργάνωση είχαν η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ και το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο χρηματοδοτείται και επιβλέπεται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Αποτελεί πιλοτική παρέμβαση για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στη Νότια Πελοπόννησο, όπως οι «Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα, ακρωτήριο Ακρίτας» (GR2550003), η «Λιμνοθάλασσα Πύλου και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος» (GR2550004) και η «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και νήσος Σφακτηρία» (GR2550008).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, διατυπώνονται στοχευμένες προτάσεις έργων που μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Οι προτάσεις συνδέονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη στήριξη δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η αλιεία και η αξιοποίηση της γης.

Η περιφερειακή αρχή παρακολουθεί την πορεία του έργου από την έναρξή του και συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

«Αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια η παρακολούθηση των ερευνητικών έργων που αφορούν τον τόπο μας, με στόχο την εξεύρεση τρόπων αξιοποίησής τους προς όφελος των πολιτών», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και πρόσθεσε: «Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε στον συντονισμό για την ωρίμανση των προτάσεων του έργου, ώστε να εξευρεθούν πόροι και να υλοποιηθούν έργα που θα διασφαλίσουν την προστασία της παράκτιας ζώνης της Μεσσηνίας. Αντίστοιχες έρευνες χρειάζεται να επεκταθούν και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπως ο Κυπαρισσιακός κόλπος».