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Σάββατο, 01 Αυγούστου 2026 21:30

Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε στην Φοινικούντα

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Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε στην Φοινικούντα

Navarino Agora

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα οι λουόμενοι στην παραλία της Φοινικούντας, καθώς εκεί είχε ξεβραστεί μία νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα.

Η χελώνα βρέθηκε κοντά στα κάμπινγκ της περιοχής, με τους λουόμενους να ειδοποιούν το Λιμεναρχείο Πύλου και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, ώστε αρχικά να απομακρυνθεί το άτυχο ζώο και στη συνέχεια να προχωρήσει η προβλεπόμενη υγειονομική ταφή, κάτι που όμως δεν είχε γίνει μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.

Κατηγορία Περιβάλλον
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