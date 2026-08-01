Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε στην Φοινικούντα

Η χελώνα βρέθηκε κοντά στα κάμπινγκ της περιοχής, με τους λουόμενους να ειδοποιούν το Λιμεναρχείο Πύλου και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, ώστε αρχικά να απομακρυνθεί το άτυχο ζώο και στη συνέχεια να προχωρήσει η προβλεπόμενη υγειονομική ταφή, κάτι που όμως δεν είχε γίνει μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.
Σάββατο, 01 Αυγούστου 2026 21:30
Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε στην ΦοινικούνταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα οι λουόμενοι στην παραλία της Φοινικούντας, καθώς εκεί είχε ξεβραστεί μία νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα.
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