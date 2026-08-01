Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε στην Φοινικούντα

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα οι λουόμενοι στην παραλία της Φοινικούντας, καθώς εκεί είχε ξεβραστεί μία νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα.

Η χελώνα βρέθηκε κοντά στα κάμπινγκ της περιοχής, με τους λουόμενους να ειδοποιούν το Λιμεναρχείο Πύλου και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, ώστε αρχικά να απομακρυνθεί το άτυχο ζώο και στη συνέχεια να προχωρήσει η προβλεπόμενη υγειονομική ταφή, κάτι που όμως δεν είχε γίνει μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.