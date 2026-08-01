Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μεσσήνης

Με χορούς και μουσική από διαφορετικές περιοχές της χώρας ξεκινάει το πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου στον Δήμο Μεσσήνης.

O Δήμος σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διοργανώνει σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή το «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης με ώρα έναρξης στις 9 μ.μ.

Ικαρία, Κομοτηνή και Μεσσήνη ενώνουν τα χορευτικά τους προγράμματα για να παρουσιάσουν στο κοινό ένα διήμερο γεμάτο παραδοσιακούς χορούς και μουσική από τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν ο Εξωραϊστικός- Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρσακείου «Το Ευθύμιο» (Θμύκιο) και ο Πανικάριος Σύλλογος «Άρτεμις Ταυροπόλος» καθώς και η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Χοροσταλίτες».