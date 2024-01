Κατακόρυφη αύξηση σε rapid και self test στην Καλαμάτα - Μεγάλες ελλείψεις σε παιδικά φάρμακα

Τεράστια είναι η αύξηση στη διενέργεια self και rapid test από τους πολίτες της Καλαμάτας, σε σύγκριση με το διάστημα πριν από τις γιορτές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι με συμπτώματα που επιλέγουν πλέον τα διπλά self test (για κορονοϊό και γρίπη), ώστε να γνωρίζουν από ποιον από τους δύο ιούς νοσούν. Όπως ανέφερε στην «Ε» ο πρώην αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας και νυν μέλος του Παύλος Μπουζιάνης, η εξέλιξη αυτή είναι απότοκος της μεγάλης θετικότητας από τη διασπορά των ιών, η οποία αυξήθηκε δραματικά το διάστημα των γιορτών. «Η ζήτηση για self test κορονοϊού πολλαπλασιάστηκε, όπως και για τα τεστ που αφορούν την γρίπη τύπου Α και Β. Ακόμα, ζήτηση παρατηρείται και στα τεστ στρεπτοκόκκου, παρότι στην προκειμένη περίπτωση, προσωπικά προτείνω να πηγαίνουν οι γονείς τα παιδιά τους στα μικροβιολογικά κέντρα για να είναι απολύτως βέβαιοι» σημείωσε, τονίζοντας πως μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς υπήρξε έλλειψη στα τεστ, με αποτέλεσμα σε ορισμένα φαρμακεία της Καλαμάτας να τελειώσουν ακόμα και μέσα σε μια μέρα τα διαθέσιμα πακέτα.

ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

«Οι μετακινήσεις του κόσμου και οι συναντήσεις στα τραπέζια κατά την περίοδο των γιορτών συνετέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης σε τεστ λόγω των κρουσμάτων που προέκυψαν, ενώ στο πλαίσιο των προνοητικότητας δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αγόραζαν τεστ προληπτικά για να γνωρίζουν αν είναι θετικοί ή όχι, ώστε να μην κολλήσουν και τους υπόλοιπους. Παράλληλα, δεδομένου πως αρκετός κόσμος ταξίδεψε σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, επιστρέφοντας έσπευσαν να διαπιστώσουν αν είναι αρνητικοί, πριν συναντήσουν συγγενείς όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερης ηλικίας» συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως κάποιοι παίρνουν τα τεστ για να τα κάνουν σπίτι τους και άλλοι θέλουν να τα κάνουν στα φαρμακεία, σε μορφή rapid, νιώθοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. «Επιπλέον, υπάρχουν ανεμβολίαστοι που εργάζονται σε δομές υγείας και χρειάζονται το rapid test για να προσέλθουν στην εργασία τους, ενώ λόγω της έξαρσης ιατρεία ζητούν το σχετικό αρνητικό τεστ από τον ασθενή ώστε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη του» συμπλήρωσε. Σε ότι έχει να κάνει με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και αν η επιστροφή τους στα θρανία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων συνδυάστηκε με κάποια τεστ, ο Παύλος Μπουζιάνης παρατήρησε πως δεν σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον στο σκέλος αυτό, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

Αναφορικά με τη χρήση μάσκας και αν τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε η ζήτησή της ύστερα και από την σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για εφαρμογή της στους κλειστούς χώρους, ο ίδιος επισήμανε πως οι πωλήσεις ανέβηκαν αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως τα τεστ, μιας και η χρήση δεν είναι υποχρεωτική, παρά μόνο σε χώρους υγείας. «Μάσκα χρησιμοποιούν περισσότερο άνθρωποι που έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας ή έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ηλικιωμένα άτομα που πρέπει να προφυλάξουν» πληροφόρησε.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στο ίδιο κλίμα, ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται η ζήτηση για αντιιικά φάρμακα και βιταμίνες, λόγω της έξαρσης των ιώσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ότι έχει να κάνει με τις ελλείψεις εντοπίζεται σε φάρμακα για παιδιά που προορίζονται για τις λοιμώξεις, με κύριο παράδειγμα τα εισπνεόμενα και τα αντιβιοτικά σιρόπια. «Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετοί γονείς να επισκέπτονται διάφορα φαρμακεία μέχρι να εξυπηρετηθούν, αν και η έλλειψη αφορά όλα και όχι μεμονωμένα κάποια» υπογράμμισε, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις εταιρείες όπου λόγω κόστους προτιμούν να τα στέλνουν σε άλλες αγορές. «Κατά γενική ομολογία είμαστε φθηνή χώρα στην πώληση φαρμάκων, τη στιγμή που ένα εισπνεόμενο πωλείται 12 ευρώ στη χώρα μας και στην Αγγλία για παράδειγμα 53 ευρώ. Ετσι, η εκάστοτε εταιρεία προτιμάει να το εξάγει στη χώρα που έχει συμφέρον» πρόσθεσε.

ΑΡΓΗΣΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Από πλευράς αντιγριπικού εμβολιασμού, ο Παύλος Μπουζιάνης ενημέρωσε πως παρατηρήθηκε μια χαλαρότητα το προηγούμενο διάστημα, πιθανότητα και λόγω του κορεσμού του κόσμου από την πίεση των προηγούμενων χρόνων και τις ανάλογες συστάσεις για αυτό του covid. «Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ωστόσο οι εμβολιασμοί για τη γρίπη έχουν αυξηθεί, απόρροια κατά τη γνώμη μου της αύξησης των ιώσεων και του φόβου που έχει προκαλέσει. Βέβαια, μέχρι και τις γιορτές είχαμε καλοκαιρία, οπότε οι χειμωνιάτικες πλέον θερμοκρασίες συντελούν και αυτές ώστε ο κόσμος να αρχίσει τον εμβολιασμό, παρότι η πλειοψηφία γνωρίζει πως χρειάζονται 2-3 εβδομάδες για να αναπτυχθούν αντισώματα» διευκρίνισε, υπενθυμίζοντας πως πλέον, με το νέο μέτρο της Κυβέρνησης, οι πολίτες μπορούν μόνο με τον ΑΜΚΑ τους να επισκεφθούν ένα φαρμακείο και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους, δίχως κάποιο κόστος, δεδομένου πως προέκυπτε στο παρελθόν οικονομική επιβάρυνση για να γράψει κάποιος εξωτερικός γιατρός το εμβόλιο. «Είναι προφανές πως αν δεν γίνονταν εμβολιασμοί στα φαρμακεία ο αριθμός τους κάθε χρόνο θα ήταν σαφώς μικρότερος, γεγονός που φαίνεται να γνωρίζει η Κυβέρνηση, καθώς επεξεργάζεται τη διενέργεια εμβολιασμού και για τον κορονοϊό στα φαρμακεία» κατέληξε.