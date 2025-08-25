Έβδομη ακριβότερη στη χονδρική ρεύματος η Ελλάδα φέτος, παρά την αποκλιμάκωση στο β’ τρίμηνο

Η Ελλάδα έχει φέτος την έβδομη ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος ανά την ΕΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ΡΑΑΕΥ.

Συγκεκριμένα, η μέση χονδρική τιμή ρεύματος μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι 104 ευρώ/MWh. Πάνω από εμάς βρίσκονται οι Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα και Ρουμανία με τιμές ρεύματος που κυμαίνονται από τα 104 ως τα 119 ευρώ.

Τη χαμηλότερη τιμή έχει η Σουηδία με 37 ευρώ και έπειτα η Ισπανία και Πορτογαλία με 65 ευρώ.

Πάντως, η Ελλάδα είναι τουλάχιστον φθηνότερη από τους γείτονές της, καθώς Ιταλία, Αλβανία, Β. Μακεδονία και Βουλγαρία πληρώνουν αρκετά παραπάνω.

Επιπλέον, αξίζει να προσθέσουμε ότι κατά το α’ τρίμηνο η χονδρική τιμή στην Ελλάδα βρέθηκε στα 144 ευρώ, άρα στη συνέχεια υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση που την οδήγησε στα 104 ευρώ έως τα τέλη Αυγούστου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις τελικές τιμές λιανικής που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται 16η στον κατάλογο που δημοσιεύει η εταιρεία HEPI για τον Ιούλιο και συγκρίνει λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρεώσεις, δηλαδή μαζί με τέλη και φόρους.

Πάντως, αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη στην κάθε χώρα, τότε η Ελλάδα ανεβαίνει από την 16η στην 9η θέση, δηλαδή πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

