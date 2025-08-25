Πόσα εκατ. ευρώ χάνει η Μεσσηνία;

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ot.gr: «Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 8% με περισσότερα από 123 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, τα οποία παράγουν περίπου 250.000 τόνους ελαιολάδου ετησίως, εκ των οποίων το 82% είναι εξαιρετικά παρθένο. Περίπου το μισό ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται, αλλά μόνο το 5% αυτής της ποσότητας αντικατοπτρίζει την προέλευση του εμφιαλωμένου προϊόντος. Οι ελληνικές εξαγωγές απευθύνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο αποδέκτη την Ιταλία, η οποία λαμβάνει περίπου τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών. Το ελληνικό ελαιόλαδο εξάλλου, το πιο εμβληματικό προϊόν της χώρας, δεν έχει «εγγραφεί», όπως λέγεται, εισέτι στις διεθνείς αγορές ως επώνυμο προϊόν.

Σημειώνεται ότι σημαντικό τμήμα (της τάξεως του 70%) των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στην Ιταλία και την Ισπανία, με τιμή κατά τουλάχιστον 25% χαμηλότερη από αντίστοιχες που απολαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές στις υπόλοιπες χώρες προορισμού. Η απόκλιση αυτή ουσιαστικά εξηγείται και αντικατοπτρίζει τον χαμηλό βαθμό τυποποίησης της ελληνικής παραγωγής (σχεδόν 30%, έναντι 70% στην Ισπανία και σχεδόν 100% στην Ιταλία), που λειτουργεί ανασταλτικά στην προώθησή του ως επώνυμου προϊόντος στο εξωτερικό. Καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται χύδην κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία, αναμειγνύεται με λοιπών προελεύσεων (συνήθως χαμηλότερης ποιότητας) ελαιόλαδο, συσκευάζεται και προωθείται στη διεθνή αγορά ως επώνυμο εγχώριο προϊόν των χωρών αυτών, η Ελλάδα φέρεται να αποστερείται σημαντικής υπεραξίας που υπολογίζεται σε 250-300 εκατ. ευρώ ετησίως».

Η Μεσσηνία άραγε πόσα εκατομμύρια ευρώ χάνει πουλώντας χύμα ανώνυμο ελαιόλαδο; Μην περιμένετε απάντηση από όσους χειροκροτούσαν τις κυβερνήσεις Τσίπρα - Καμένου και Μητσοτάκη όταν «σκότωσαν» την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Επίσης μην περιμένετε απάντηση από πολιτικούς, που ενδιαφέρονται μόνο για την αναδιανομή των επιδοτήσεων. Απλώς να θυμάστε ότι ο Μεσσήνιος ελαιοπαραγωγός πουλάει ελαιόλαδο 4 ευρώ το κιλό και ο Ιταλός ελαιοπαραγωγός πουλάει το ελαιόλαδο ΠΟΠ από 9,80 μέχρι και 13 ευρώ το κιλό.

lathanasis@yahoo.gr