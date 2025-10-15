ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Αύξηση διαθέσιμων ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Αυτό, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση, έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών και τη μείωση του χρόνου αναμονής, και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, με βάση την ίδια ενημέρωση, τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα καθημερινής διάθεσης νέων ραντεβού, ώστε οι πολίτες να έχουν συνεχή πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές και να μπορούν να προγραμματίσουν άμεσα την επίσκεψή τους.

Με τον τρόπο αυτό, το Νοσοκομείο Καλαμάτας ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού: Εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566. Τηλεφωνικό Κέντρο Νοσοκομείου: 27213 63692, 27213 63693. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: finddoctors.gov.gr και της εφαρμογής: My Health App. Προσωπική παρουσία.