Ενημερωτική ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού

Ενημερωτική ημερίδα για το κοινό με θέμα «Καρκίνος μαστού: γκρεμίζοντας τα taboo» διοργανώνεται από το Γυναικολογικό Τμήμα της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Χειρουργικό Τμήμα της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας και το Γυναικολογικό Τμήμα της Ο.Μ. Καλαμάτας.

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία την ερχόμενη Πέμπτη στις 6.30 μ.μ. και διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού τον μήνα Οκτώβριο.

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν θέματα επιδημιολογίας, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της νόσου, ενώ οι ομιλητές είναι: Βαφίας Ευάγγελος επικουρικός επιμελητής Χειρουργικής MSc, ΓΝ Μεσσηνίας. Δρ. Καλοφωλιάς Παναγιώτης συντονιστής διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Μεσσηνίας. Οικονομοπούλου Δήμητρα επικουρική επιμελήτρια Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας. Δρ. Παναγιωτόπουλος Δημήτριοςεπιμελητής Β’ Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας. Δρ. Πετράκος Γεώργιος διευθυντής Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας. Σαράντου Δήμητρα μαία, MSc, ΓΝ Μεσσηνίας. Χριστοπούλου Χρυσούλα μαία, ΓΝ Μεσσηνίας.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα υπάρχει χρόνος για απάντηση ερωτήσεων του κοινού.

Κ.Μπ.