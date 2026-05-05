Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης

Οπως ενημερώνει ο Δήμος, στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν, είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν: Στη Μαθία (κοινοτικό κατάστημα) την Πέμπτη 7 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Στο Τρίκορφο (κοινοτικό ατάστημα) τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Στο Στρέφι (κοινοτικό ιατρείο) την Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8 το πρωί έως 4 το απόγευμα.

Οι δράσεις υλοποιούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.