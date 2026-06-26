Δράση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας για τον σακχαρώδη διαβήτη

Δράση για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη οργανώνει αύριο Σάββατο, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (ΚΑΚ), στον χώρο της Βιολογικής Αγοράς, ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΚΑΚ.

Από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, θα γίνουν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης από εθελοντές του Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ. παρουσία γιατρού και αξιολόγηση ακουστικής ικανότητας από την Αkoustica Medica.