Δράση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας για τον σακχαρώδη διαβήτη

Από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, θα γίνουν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης από εθελοντές του Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ. παρουσία γιατρού και αξιολόγηση ακουστικής ικανότητας από την Αkoustica Medica.
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 15:12
Δράση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας για τον σακχαρώδη διαβήτηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Δράση για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη οργανώνει αύριο Σάββατο, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (ΚΑΚ), στον χώρο της Βιολογικής Αγοράς, ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΚΑΚ.
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