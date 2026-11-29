Δράση ενημέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στην κεντρική πλατεία.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης αίματος και θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό του Ε.Ε.Σ.

Στη δράση θα παρευρεθεί η ενδοκρινολόγος–διαβητολόγος Αρετή Κορακοβούνη, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Καλαμάτας.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που επικαλείται ο Ε.Ε.Σ., περισσότερο από το 40% των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη παγκοσμίως παραμένουν αδιάγνωστοι. Η έγκαιρη διάγνωση διευκολύνει την πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, στην παρακολούθηση και στην υποστήριξη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για τη διαχείριση της νόσου.

Με το μήνυμα «Δράσε έγκαιρα για τον διαβήτη», ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης συμπτωμάτων όπως η αυξημένη δίψα, η συχνή ούρηση, η κόπωση και η θολή όραση. Η εκστρατεία δίνει επίσης έμφαση στην ενημέρωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύουν τη νόσο.

«Ενημερωνόμαστε έγκαιρα. Προλαμβάνουμε υπεύθυνα. Στηρίζουμε χωρίς διακρίσεις» είναι το μήνυμα της δράσης.