Από τον Κ. Μαρινάκο στους Γαργαλιάνους: Προτάσεις για ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου στην αυλή της Μπρισκείου Βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά με θέμα την ελιά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία από τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και Κωνσταντίνο Μαρινάκο, με θέμα: «Εξερευνώντας τον ελαιοτουρισμό στην Πελοπόννησο».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πλούσια λαδομαγειρέματα, προσφορά των γυναικών του Συλλόγου ενώ το φεστιβάλ συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα παραδοσιακή μουσική και χορό. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρώην δημάρχος Τριφυλλίας Τάκης Κατσίβελας, ο σύμβουλος Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Γιάννης Αδρακτάς, εκπρόσωποι φορέων, τοπικών κοινοτήτων και πλήθος κόσμου·

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος επεσήμανε: « Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την δραστήρια πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων κα Ελένη Τσαγκάρη και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την πρόσκληση που μου απεύθηναν να συμμετάσχω ως κεντρικός ομιλητής στα πλαίσια του 8ου Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, "Οι δρόμοι της Ελιάς" και να τους συγχαρώ για τις δυναμικές τους δράσεις που ως στόχο έχουν την πολιτιστική αναβάθμιση και αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Κεντρικό θέμα της εισήγησής μου αποτέλεσε ο ελαιοτουρισμός και οι προοπτικές ανάπτυξής του στην Πελοπόννησο. Υφίσταται μια διαδραστική σχέση μεταξύ της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς και της τουριστικής της ανάπτυξης. Η τουριστική ανάπτυξη θεωρείται σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων σε τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και προώθηση του ελαιοτουρισμού αποτελούν: η δυναμική συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ δημόσιων φορέων για την ενεργοποίηση δράσεων και την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και τέλος η δημιουργία ενός συνεργατικού σχήματος (cluster) που να συνδυάζει όλα τα ανωτέρω: κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις (ελαιοκαλλιεργητές, ελαιουργεία κ.λπ.), tour operators, τουριστικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς και ΜΚΟ. Στα πλαίσια της εισήγησής μου κατετέθησαν συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού που μπορεί να συμβάλλει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής».