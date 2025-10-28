Ψεκασμοί δακοκτονίας σε περιοχές της Μεσσηνίας (29/10)

Οπως ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, εφόσον επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τη διενέργειά τους, δολωματικοί ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα σε Αριστοδήμειο, Νεοχώρι Αριστομένους, Αδριανή, Μηλίτσα, Ανδρούσα, Χαραυγή και Αμπελόκηπους.

Αύριο Τετάρτη οι ψεκασμοί συνεχίζονται σε Βέργα, Καρποφόρα, Πύλα, Πιλαλίστρα, Αβία, Αχλαδοχώρι, Αιθαία, Άνθεια, Αμφιθέα, Αγριλιά, Λυκότραφο, Μάδαινα, Αβραμιού, Νεοχώρι Ιθώμης, Κυνηγού και Καλλιθέα.

Η Διεύθυνση επισημαίνει ότι: 1. Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμών, με τις ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου, αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί. 3. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. 4. Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού. 5. Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. 6. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (αιγοπρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους. 7. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών. 8. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη. 9. Οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι προτίθεται να αρχίσουν τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου προς ελαιοποίηση ή της βρώσιμης ελιάς νωρίτερα από την τυπική περίοδο ωρίμανσής του καρπού ή λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας οφείλουν να οριοθετήσουν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 27213 66524 και 27213 66522 και στο email akrassakopoulos@pe-messinias.gr