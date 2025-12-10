Ο Σύλλογος Γεωπόνων Μεσσηνίας για δάκο και γλοιοσπόριο

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Με απορία είδαμε στον τοπικό τύπο ανθρώπους ξένους με την Γεωπονική επιστήμη, να παραδίδουν μαθήματα περί δάκου και γλοιοσπορίου επικαλούμενοι μάλιστα και ¨μελέτη¨ της περιφέρειας Πελοποννήσου που “απέδειξε” ότι ο δάκος με το γλοιοσπόριο δεν έχει σχέση.

Εμείς , σαν επιστημονικό σωματείο, με βάση την εμπειρία μας, σεβόμενοι την Γεωπονική επιστήμη την οποία υπηρετούμε αλλά και τους ελαιοκαλλιεργητές οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να αναφέρουμε τα εξής:

1) Είναι ΛΑΘΟΣ ότι δεν υπάρχει συσχέτιση δάκου με γλοιοσπόριο. Υπάρχει έμμεση συσχέτιση με δυο τρόπους:α) Μέσω των άγονων νυγμάτων του δάκου που προκαλούν λύση του κυτταρικού τοιχώματος και έτσι σημείο εισόδου του γλοιοσπορίου. β) Πρόωρη ωρίμανση του ελαιόκαρπου γύρω από το σημείο εισόδου – εξόδου του δάκου και επιτάχυνση της μόλυνσης από το γλοιοσπόριο . Ενδεικτικά παραθέτουμε δύο από τις πολλές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα : α) Μελέτες του Moral και συνεργατών (Frontiers in Plant Science, 2017) που δείχνουν ότι οι πληγές από τον δάκο αυξάνουν την ευπάθεια του καρπού στο Colletotrichum. Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζονται και στους Materatski et al. (Plants, 2019). β) Δελτίο τύπου της ΔΑΟΚ Αργολίδας στις 22-4-2020 με θέμα Το γλοιοσπόριο της ελιάς και η έγκαιρη αντιμετώπιση του.

2) Είναι ΛΑΘΟΣ ότι ο δάκος δεν προκαλεί το γλοιοσπόριο. Μελέτη που παρουσιάστηκε στο Διεθνές συνέδριο για την Σύγχρονη Δακοπροστασία τον Μάρτιο του 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2023 στον περιοδικό τύπο αναφέρει επί λέξη τα εξής στα συμπεράσματα : << Σύμφωνα με τα παραπάνω , υπήρξαν για πρώτη φορά ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο δάκος μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση του παθογόνου του γλοιοσπορίου στον ελαιόκαρπο>>. Υπεύθυνοι της παραπάνω μελέτης ήταν οι Κ Παπλωματάς , Περδίκης και Τζίμας καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3) Το γλοιοσπόριο (C . acutatum) είναι ένας μύκητας ο οποίος εισέρχεται στην ελιά κατά την διάρκεια της άνθησης. Παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση έως την έναρξη της ωρίμανσης (αρχές φθινοπώρου ) και τότε αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές εκδηλώνει τα συμπτώματα του. Μπορεί να εισέλθει στον καρπό και από πληγές που δημιουργούνται από την προσβολή του δάκου.

4) Τέλος όσον αφορά την εκτίμηση της περιφέρειας ότι δεν υπήρχε δάκος την φετινή χρονιά, στην περιφέρεια της Τριφυλίας, αυτό είναι αντίθετο με τις παρατηρήσεις μελών του συλλόγου αλλά και παραγωγών οι οποίοι βλέπουν τις προνύμφες του δάκου κατά εκατοντάδες κάτω από τους σάκους και τα σακιά στα ελαιοτριβεία. Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο διάστημα της παγιδοθεσίας δεν είχαμε συλλήψεις δάκου στις παγίδες παρόλες τις ζημιές στον καρπό και πάνω σε αυτό εργάζεται ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα

Συμπερασματικά, όσο καλύτερα προστατεύει κανείς τα ελαιόδεντρα του κατά την διάρκεια της άνθησης αλλά και της ωρίμανσης, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει από το γλοιοσπόριο. Οι παραπάνω μελέτες και η συστηματική εμπειρική παρατήρηση συγκλίνουν στο ότι ο δάκος και το γλοιοσπόριο συσχετίζονται άμεσα και έμμεσα. Η ορθή διαχείριση του δάκου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση της εξάπλωσης του γλοιοσπορίου”.