Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμος Διδάκτορας αναγορεύτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος

Είχα την τιμή να προσκληθώ και την δυνατότητα να παρευρεθώ στην εν λόγω Τελετή Αναγόρευσης.

Καταρχάς έγινε προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Η. Κουνέτα και από την Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καθηγήτρια κ. Σωτηρία Ν. Αντωνοπούλου.

Επειτα έγινε παρουσίαση του τιμώμενου Αρχιεπισκόπου από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, κ. Νίκη Χ. Γεωργιάδου:

«Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος (Λαμπρινιάδης) γεννήθηκε το 1967 στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας), από την οποία αποφοίτησε το 1991.

Το 1993 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης Γερμανίας.

Το 1994 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Πατριαρχικό Ναό και μετά από μακρά πορεία Σπουδών και Υπηρεσιών σε διάφορες Θέσεις και Χώρες, στις 11 Μαΐου 2019 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής».

Ακολούθησε Ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και στην συνέχεια έγινε Αναγόρευση του Σεβασμιώτατου σε Επίτιμο Διδάκτορα και Περιένδυσή του με το Επιτηβέννιο του Πανεπιστημίου Πατρών και απονομή Πλακέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία του Σεβασμιώτατου με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ο λόγος του μεστός, σύγχρονος, τεκμηριωμένος.

Αναφέρθηκε στο πέρασμα της εποχής μας, από την ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ. Υπάρχει παντού αναστοχασμός. Τα θεμέλια του κόσμου κλονίζονται και το κέντρο βάρους μεταφέρεται στο ΑΤΟΜΟ. Αλλαγή θέασης του κόσμου. Η θρησκεία επανεμφανίζεται με κοινωνικό, κοσμικό, ορθό λόγο, συνομιλεί με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Είναι η θρησκεία ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ. Η τελετή έληξε με μουσικό πρόγραμμα από το Βυζαντινό Χορό της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ».