Εορταστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Μεγαλόπολης

Η έναρξη γίνεται την Παρασκευή στις 6:30 μ.μ. με τη φωταγώγηση του δέντρου στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης. Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα της Νατάσας Τζανέτου, παιδικό ξεφάντωμα με φουσκωτά παιχνίδια και ρίψη πυροτεχνημάτων.

Το Σάββατο στις 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του δέντρου στη Δ.Κ. Χράνων, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το χριστουγεννιάτικο δρώμενο «Καλικαντζαρομπερδέματα» από το «Τρένο της Χαράς». Στις 14 Δεκεμβρίου, στις 6:30 μ.μ., θα γίνει το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Δ.Κ. Λεονταρίου, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., θα ακολουθήσει το αντίστοιχο άναμμα στη Δ.Κ. Καρύταινας.

Στις 24 Δεκεμβρίου, από τις 10:30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., φουσκωτά παιχνίδια θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης για να διασκεδάσουν τα παιδιά. Στις 28 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Ν. Δημητρακόπουλου στη Δ.Κ. Καρύταινας θα πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στα Χριστούγεννα, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί θεατρικό παιχνίδι από το «Τρένο της Χαράς» στις 10:30 π.μ. Την ίδια ημέρα, φουσκωτά παιχνίδια θα υπάρχουν στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης από τις 11 π.μ. έως τις 2μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.

Στις 29 Δεκεμβρίου, τα φουσκωτά παιχνίδια θα λειτουργούν στην κεντρική πλατεία τις ίδιες ώρες, ενώ στις 6 μ.μ. θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης η θεατρική παράσταση «Η Παπλωματού» από το «Τρένο της Χαράς». Αντίστοιχο πρόγραμμα φουσκωτών παιχνιδιών θα υπάρχει και στις 30 Δεκεμβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.

Τέλος, στις 31 Δεκεμβρίου, τα φουσκωτά παιχνίδια θα λειτουργούν στην κεντρική πλατεία από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ με την είσοδο του νέου έτους θα γίνει ρίψη εναέριων πυροτεχνημάτων για τον εντυπωσιακό εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.