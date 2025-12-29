Καλαμάτα: Αγρότες από το μπλόκο της Θουρίας στα γραφεία της ΑΑΔΕ (βίντεο-φωτογραφίες)

Οι αγρότες έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί ζητώντας μεταξύ άλλων πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς φορείς και ρύθμιση πληρωμών με άτοκες δόσεις και διαμαρτυρόμενοι για την υπαγωγή του ΟΠΕΠΕΚΕ στη δικαιοδοσία της ΑΑΔΕ.

"Η ΑΑΔΕ από τη φύση της είναι εισπρακτικός μηχανισμός, εργαλείο της αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής, και μάλιστα έχει το «know how» στο πώς να εισπράττει από παντού όταν υπάρχει ακόμα και το παραμικρό χρέος. Η νέα αρμοδιότητα αντικειμενικά θα μετατρέψει τις επιδοτήσεις σε στόχο για νέες, αυθαίρετες κρατήσεις, με δεδομένο ότι οι αγρότες - εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής - έχουν συσσωρεύσει χρέη από ασφαλιστικές εισφορές (π.χ. πρώην ΟΓΑ) σε δήμους, εφορία κ.λπ. Η πρόσφατη πρακτική του ΕΛΓΑ, που παρακράτησε ολόκληρα τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών από τις καρατομημένες ενισχύσεις, λειτουργεί ως προπομπός και για τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ" ανέφεραν σε κείμενο που αναγνώστηκε και συνέχισαν: "Η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι το κράτος θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για να εξασφαλίσει τα δικά του έσοδα, αδιαφορώντας για τον βιοπαλαιστή αγρότη. Αλλωστε, η κυβέρνηση ήδη προεξοφλεί ότι τα απανωτά πρόστιμα από την ΕΕ για τις παρατυπίες θα πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις, δηλαδή πάλι από τους αγρότες και τον λαό".

Κλείνοντας σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν: "Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι βιοπαλαιστές τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός, να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ".