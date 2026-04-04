Εκδήλωση του “Νηλέα” για τις μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς  

Οι μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς και ιδιαίτερα το γλοιοσπόριο βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σάββατο 28 Μαρτίου ο ΑΕΣ-ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών, γεωπόνων και παραγωγών από όλη τη Μεσσηνία.

Στην εκδήλωση εισηγητές ήταν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Τσιτσιγιάννης και Κωνσταντίνος Αλιφέρης, καθώς και ο λέκτορας Σωτήρης Γιαννακάρης. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, η διευθύντρια της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Έφη Γεωργακοπούλου, ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Κυπαρισσίας Βασίλης Τσολονδρές, ο πρώην διευθυντής Αντώνης Παρασκευόπουλος και στελέχη των υπηρεσιών.

Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου, ο γεωπόνος του ΝΗΛΕΑ Νίκος Πετούμενος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα HORIZON AGRIDATA VALUE, στο οποίο συμμετέχει ο συνεταιρισμός, και στην αξιοποίησή του για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου. Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν επισημάνθηκε ότι το γλοιοσπόριο έχει εγκατασταθεί στους μεσσηνιακούς ελαιώνες εδώ και περίπου μία δεκαετία, προκαλώντας ζημιές στην παραγωγή και επιβάρυνση στην τοπική οικονομία, ενώ έγινε αναφορά και στην αλτερνάρια, μια νέα ασθένεια της ελιάς που σε αρκετές περιπτώσεις συγχέεται με το γλοιοσπόριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα διαρθρωτικά προβλήματα του μεσσηνιακού ελαιώνα, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, το έντονο ανάγλυφο, η γήρανση των απασχολουμένων και η παρουσία εγκαταλειμμένων ελαιώνων, παράγοντες που δυσκολεύουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών. Παράλληλα υπογραμμίστηκε η σύνδεση του γλοιοσπορίου με τις δακοπροσβολές και η ανάγκη για αποτελεσματικό σχεδιασμό της δακοκτονίας.

Στα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται ακόμη η σημαντική αύξηση του καλλιεργητικού κόστους για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών, η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών παραγωγών, η σημασία των προληπτικών επεμβάσεων και της παρακολούθησης των συνθηκών σε κάθε αγροτεμάχιο, καθώς και η πρώιμη συγκομιδή όπου αυτό είναι εφικτό, ως ασφαλέστερος τρόπος για τον περιορισμό των ζημιών στην παραγωγή.

Ο ΑΕΣ-ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ επισημαίνει ότι η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της μεσσηνιακής υπαίθρου.