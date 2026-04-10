Ξεκίνησε το ξεσκέπασμα των καρπουζιών στην Τριφυλία

Βγάζουν το πλαστικό προστασίας και στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετούνται πάνω από τις καλλιέργειες ειδικά δίχτυα που προστατεύουν τα φυτά από τον αέρα, το χαλάζι και άλλα καιρικά φαινόμενα.

Τις ημέρες αυτές οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, καθώς έχει ανέβει η θερμοκρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες. Ωστόσο φέτος οι καιρικές συνθήκες, την μεγαλύτερη περίοδο, δεν ήταν με το μέρος των παραγωγών, καθώς οι πολλές βροχές και οι πολλές ημέρες νεφοκάλυψης δεν ήταν σύμμαχοι τους. Οι φυτεύσεις έγιναν περίπου 10-15 ημέρες αργότερα από ότι συνήθως και έτσι όπως εκτιμούν οι παραγωγοί η συγκομιδή θα γίνει λίγο πιο αργότερα σε σχέση με πέρυσι. Καθοριστικός όμως παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες και έτσι όλα θα εξαρτηθούν από τις θερμοκρασίες και τι καιρό θα κάνει το επόμενο διάστημα.

Κ.Μπ.