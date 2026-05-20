Εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση για τη δακοκτονία

Ο Σύλλογος επισημαίνει ακόμη ότι φέτος καταβάλλονται προσπάθειες για πιο έγκαιρη έναρξη του προγράμματος, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για την περιοχή του Χανδρινού, όπου –όπως αναφέρει– δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι σχετικές ενέργειες. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και Περιφέρειας αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή διέταξε και διεξάγεται προκαταρτική εξέταση κατόπιν της από 15-12-2025 μήνυσή μας κατά παντός υπευθύνου Ενώπιον της. Ήδη καταθέτουν οι προτεινόμενοι μάρτυρες και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι εφέτος οι αρμόδιες Υπηρεσίες κάνουν προσπάθειες να ξεκινήσει πιο νωρίς το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Εάν είχαν δείξει την ίδια σπουδή και πέρυσι και όχι την εγκληματική τους αμέλεια δεν θα είχαμε καταστραφεί οικονομικά εμείς και ολόκληρος ο Νομός Μεσσηνίας. Σημειωτέον όμως πως στην Κτηματική Περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια για την δακοκτονία και καλούμε άμεσα τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν πριν να είναι πάλι πολύ αργά. Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους γιατί είναι δίκαιος και είναι η μόνη μας επιλογή.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ».