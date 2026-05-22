Υποβολή αιτήσεων για πρόγραμμα αλιείας

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αλιεία υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα» με τίτλο «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα» δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως τονίζεται από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας οι υπαγόμενες πράξεις είναι: Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται πράξεις για εργασίες επί του αλιευτικού σκάφους και προμήθεια εξοπλισμού, που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Κατηγορία Β: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Κατηγορία Γ: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Κατηγορία Δ: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Κατηγορία Ε: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους. Κατηγορία ΣΤ: Βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων που προσθέτουν αξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που: Δύναται να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητά τους. Αποδεικνύουν τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της συμμετοχής τους στην επένδυση (ιδία συμμετοχή). Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως γ) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 «Παραδεκτό των αιτήσεων» του Καν.(ΕΕ)2021/1139 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου. Το σκάφος τους έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες τουλάχιστο 60 ημέρες εντός των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης.

Προϋπολογισμός Πράξεων – Διάρκεια υλοποίησης:

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων – Πράξεων της Δράσης 1.1.2 ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ και πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια, ήτοι: υποβολή, ένταξη, υλοποίηση, πληρωμή. Ως μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης των υποβαλλομένων προτάσεων/Πράξεων, ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης έως τους έξι (6) μήνες, σε απολύτως τεκμηριωμένες περιπτώσεις και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης των Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση κυμαίνονται από 50 % έως 80% στην επικράτεια της χώρας, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο https://app.opske.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 14.05.2026, ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15.09.2026, ώρα 15:00

Επικοινωνία-Ενημέρωση:

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδια είναι η : Μπίζα Ευαγγελή, τηλέφωνο 213 150 11 84, e-mail : empiza@mou.gr

Επίσης αναλυτικά ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται στο alieia.gr- νέα – ανακοινώσεις».