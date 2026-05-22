Σπατάλη πόρων και ζητήματα ασφάλειας

Σπατάλη νερού καταγράφηκε χθες στην οδό Αρτέμιδος, όπου μέρος του αυτόματου συστήματος ποτίσματος φαίνεται πως είχε στραφεί προς το οδόστρωμα αντί για τον χώρο πρασίνου.

Για αρκετή ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέληγαν άσκοπα στον δρόμο, ενώ η ένταση του νερού ήταν τέτοια ώστε διερχόμενοι οδηγοί δικύκλων να δέχονται απρόσμενα «ντους», γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και επικίνδυνες αντιδράσεις κατά την οδήγηση.

Καλό θα ήταν η αρμόδια υπηρεσία να προχωρά σε συχνότερους ελέγχους και συντηρήσεις των αυτόματων συστημάτων ποτίσματος, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά που εκτός από σπατάλη πόρων δημιουργούν και ζητήματα ασφάλειας για τους πολίτες.

Τ.Αν.