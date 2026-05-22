eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 22 Μαϊος 2026 13:45

Σπατάλη πόρων και ζητήματα ασφάλειας

Γράφτηκε από τον

Σπατάλη πόρων και ζητήματα ασφάλειας

Premium Strom

Σπατάλη νερού καταγράφηκε χθες στην οδό Αρτέμιδος, όπου μέρος του αυτόματου συστήματος ποτίσματος φαίνεται πως είχε στραφεί προς το οδόστρωμα αντί για τον χώρο πρασίνου.

Για αρκετή ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέληγαν άσκοπα στον δρόμο, ενώ η ένταση του νερού ήταν τέτοια ώστε διερχόμενοι οδηγοί δικύκλων να δέχονται απρόσμενα «ντους», γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και επικίνδυνες αντιδράσεις κατά την οδήγηση.

Καλό θα ήταν η αρμόδια υπηρεσία να προχωρά σε συχνότερους ελέγχους και συντηρήσεις των αυτόματων συστημάτων ποτίσματος, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά που εκτός από σπατάλη πόρων δημιουργούν και ζητήματα ασφάλειας για τους πολίτες.

Τ.Αν.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις