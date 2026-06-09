Ζημιές σε ελαιόδεντρα της Μεσσηνίας από την κηκιδόμυγα

Μας ενημέρωσε ότι “ο βιολογικός κύκλος της κηκιδόμυγας περιλαμβάνει 4 στάδια (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ενήλικο). Ολοκληρώνει συνήθως 2 γενιές ετησίως (άνοιξη, καλοκαίρι). Τα ενήλικα θηλυκά τοποθετούν τα αυγά σε ρωγμές ή σχισμές του φλοιού των νεαρών κλαδιών. Εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων από το γλοιοσπόριο υπάρχουν βλαστοί ημίξεροι, ταλαιπωρημένοι στα ελαιόδεντρα, έτσι η κηκιδόμυγα βρίσκει σημεία να εναποθέσει στα αυγά της, από τα οποία βγαίνει η προνύμφη (κάμπια) που είναι ξυλοφάγο, τρέφεται και δημιουργεί στοές στα κλαδιά των ελιών, προκαλώντας στη συνέχεια τη ξήρανσή τους”.

Ο κ. Μαθιόπουλος πρόσθεσε πως “παρατηρούνται τεράστιες ζημιές και επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη γενιά και θα επακολουθήσει η δεύτερη, τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί θα γίνουν πιο έντονα με μεγάλες συνέπειες για την ελαιοκαλλιέργεια του νομού. Κρίνεται σκόπιμο η άμεση εφαρμογή εντομοκτόνου για τη μείωση του πληθυσμού της κηκιδόμυγας και η απομάκρυνση από τα ελαιοπερίβολα των ξερών κλαδιών”.

* Απευθυνθήκαμε στον τέως διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι την μεγαλύτερη απειλή για την ελαιοκαλλιέργεια αποτελούν το γλοιοσπόριο και ο δάκος. Εκτίμησε ότι η κηκιδόμυγα δημιουργεί αντιαισθητική εικόνα, που σε πρώτη φάση δεν μεταφράζεται σε οικονομική ζημιά και συνέστησε ψύχραιμες κινήσεις και αποφάσεις.

Ο κ. Παρασκευόπουλος παρατήρησε πως υπάρχουν σκευάσματα για την καταπολέμηση της κηκιδόμυγας και για τη συμβατική και για τη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια και πως αν υπάρχουν πολλά ξερά κλαδιά, οι παραγωγοί θα πρέπει να τα απομακρύνουν. Σημείωσε ότι οι παραγωγοί πρέπει να επισκεφθούν τα κτήματά τους και αν διαπιστώσουν συμπτώματα με ξερά κλαδιά, να συνεννοηθούν με τους γεωπόνους – συμβούλους τους για το τι πρέπει να κάνουν.

Γ.Σ.