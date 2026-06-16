Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης αγροτών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Εργαστήριο «Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης αγροτών.

Το “Γεωργικό Σχολείο” είναι ο τρίτος κύκλος που υλοποιείται στην Μεσσηνία και καλύπτει μία βασική ανάγκη για συνεχή κατάρτιση σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα.

Οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Καλαμάτας καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση “το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες και είναι δωρεάν.

Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος: Δια ζώσης

Ημερομηνία έναρξης Προγράμματος: αρχές Σεπτεμβρίου.

Χώρος διεξαγωγής Προγράμματος: Στις αίθουσες του Τμήματος Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων – να υποβάλλουν τις αιτήσεις - και περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα):

• Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα ,Τ.Κ. 24100, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721045290,

email: kedivim@uop.gr , n.kouzi@uop.gr ,

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νίκη Κουζή - Ώρες επικοινωνίας : 09:00 - 14:00

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών).

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.